Erzurum'da kazada yaşamını yitiren askerin cenazesi Adana'da defnedildi - Son Dakika
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Erzurum'da kazada yaşamını yitiren askerin cenazesi Adana'da defnedildi

26.05.2022 13:50
Erzurum'da kazada yaşamını yitiren askerin cenazesi Adana'da defnedildi

Erzurum'da, kullandığı otomobilin mesire alanına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Şentürk'ün cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Erzurum'da, kullandığı otomobilin mesire alanına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Şentürk'ün cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Palandöken ilçesinde 24 Mayıs'ta trafik kazasında yaşamını yitiren Şentürk'ün (26) cenazesi, Yumurtalık ilçesi Demirtaş Mahallesi Mezarlığına getirildi.

Cenaze törenine katılan, İbrahim Şentürk'ün 5 aylık hamile eşi Ece Şentürk yakınlarının ve jandarma personelinin desteğiyle ayakta durabildi.

Şentürk'ün naaşı, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Şentürk'ün ailesi ve yakınları, Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da kazada yaşamını yitiren askerin cenazesi Adana'da defnedildi - Son Dakika


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