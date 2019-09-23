Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 'KBRN ve Şüpheli Posta' eğitimleri devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da 'KBRN ve Şüpheli Posta' eğitimleri devam ediyor

16 dakika önce

AFAD Erzurum'da görevli eğitmenler tarafından Erzurum'da bulunan birçok kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyoloji, Nükleer) ve şüpheli posta farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Erzurum'da 'KBRN ve Şüpheli Posta' eğitimleri devam ediyor, System.String[]

AFAD Erzurum'da görevli eğitmenler tarafından Erzurum'da bulunan birçok kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyoloji, Nükleer) ve şüpheli posta farkındalık eğitimleri devam ediyor.


Erzurum ve bölgede meydana gelebilecek olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmalar ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki personelin KBRN ve şüpheli posta konusunda bilgilerinin artırılması yönelik çalışmalar sürüyor.


Düzenlenen eğitimlerde PTT Başmüdürlüğü, ETÜ, Erzurum Havalimanı, Çevre ve Şehircilik, İl Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim ve İl Müftülüğü'nden toplam 565 kişiye, 'KBRN nedir, ikaz alarm işaretleri, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer silahlar, tarihçeleri, insan sağlığına etkileri' başta olmak üzere birçok konuda bilgiler veriliyor. Eğitim öncesi yapılan değerlendirme testi ile eğitimlere katılanların eğitim sonrası yapılan ikinci değerlendirme testi ile bilgileri kontrol ediliyor. Bu eğitimlerde KBRN'nin yanı sıra şüpheli posta eğitimi de veriliyor.


KBRN( Kimyasal, Biyolojik, Radyoloji, Nükleer)'ne gibi konularda vatandaşların daha çok bilgiye sahip olması adına başlatılan farkındalık eğitimleri, her ay tüm kurumları kapsayacak şekilde yılsonuna kadar devam edecek. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de kimyasal madde paniği: 3 ölü, 4 yaralı
Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:19:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 'KBRN ve Şüpheli Posta' eğitimleri devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]