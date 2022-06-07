Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti

07.06.2022 17:22
Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti

Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Arkeolog Kurt (52), bir süre önce Bursa'dan geldiği Erzurum'da araştırma yapmak üzere Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir araziye gitti.

Kurt, arazideki incelemeleri sonrası Oltu ilçesindeki otele döndüğünde kenenin kendisini ısırdığını fark etti.

Eniştesinin yardımıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra Oltu'da incelemeleri sürdüren Kurt, 3 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Kurt, burada yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Murat Kurt'un sosyal medyadan takipçisi olan Emrah Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurt'u bir süre önce arkadaşlarıyla Oltu'ya davet ettiklerini söyledi.

Akyol, Kurt'un eniştesi ile kente geldiğini belirterek, "Akşar Mahallesi'nden Oltu'daki otele döndüklerinde üzerindeki keneyi fark ediyor. Eniştesine 'bu keneyi üzerimden at' diyor. Kene, eniştesinin yardımıyla uzaklaştırılıyor ancak 1-2 gün sonra halsizleşiyor." dedi.

Rahatsızlaşınca Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan Kurt'un Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildiğini anlatan Aksoy, "Kurt, birkaç gün boyunca burada tedavi gördü ancak maalesef kurtarılamadı." bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

Murat Kurt, Araştırma, Erzurum, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da kenenin ısırdığı arkeolog Murat Kurt hayatını kaybetti - Son Dakika
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