Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine ilk etap konut ve iş yerlerinin teslimini yaparak 2. etap için yıkım ve temel atma çalışmalarına başladı.

Veyisefendi Mahallesi'nde inşası tamamlanan 96 konut ve 7 iş yeri için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm kapsamında aynı bölgede 157 konut ve 4 iş yerini kapsayan diğer projenin de yapımı için çalışmalara başladıklarını belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür. Şu anda konut projeleri gerçekleştirdiğimiz alanların önceki halini hepimiz hatırlıyoruz. Çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış, metruk ve harabe haldeki yapılardan ibaretti. Bugün şehir merkeziyle birlikte 'varoşlar' diye ifade ettiğimiz bölgelerde bile modern yapılaşma hamleleri gerçekleştiriyoruz."

Sekmen, hem belediye imkanlarıyla hem de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle kentin dört bir yanındaki projeleri sırayla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Çalışmalarını "yerinde dönüşüm" modeliyle yürüttüklerine dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekansal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken insanımızın sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Gelişen dünya ölçeğinde ülkelerde, şehirlerde, ilçeler ve hatta mahalleler bile artık cazibe faktörüyle kazanıyor, gelişim gösteriyor. Yani cazibe sahibi iseniz her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. Erzurum'da bunu yapmaya çalışıyoruz.

Tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörel alanlara cazibe kazandırarak Erzurum'un gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Sekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında kente geleceğini sözlerine ekledi.