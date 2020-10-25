Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi

25.10.2020 15:57
Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine ilk etap konut ve iş yerlerinin teslimini yaparak 2. etap için yıkım ve temel atma çalışmalarına başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine ilk etap konut ve iş yerlerinin teslimini yaparak 2. etap için yıkım ve temel atma çalışmalarına başladı.

Veyisefendi Mahallesi'nde inşası tamamlanan 96 konut ve 7 iş yeri için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm kapsamında aynı bölgede 157 konut ve 4 iş yerini kapsayan diğer projenin de yapımı için çalışmalara başladıklarını belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Sadece kentsel dönüşüm alanında yaptığımız ve yürüttüğümüz çalışmalar, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hizmet vizyonunu ortaya koyması açısından önemli bir ölçüdür. Şu anda konut projeleri gerçekleştirdiğimiz alanların önceki halini hepimiz hatırlıyoruz. Çoğu ekonomik ömrünü tamamlamış, metruk ve harabe haldeki yapılardan ibaretti. Bugün şehir merkeziyle birlikte 'varoşlar' diye ifade ettiğimiz bölgelerde bile modern yapılaşma hamleleri gerçekleştiriyoruz."

Sekmen, hem belediye imkanlarıyla hem de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle kentin dört bir yanındaki projeleri sırayla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Çalışmalarını "yerinde dönüşüm" modeliyle yürüttüklerine dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekansal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken insanımızın sosyoekonomik ve sosyokültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Gelişen dünya ölçeğinde ülkelerde, şehirlerde, ilçeler ve hatta mahalleler bile artık cazibe faktörüyle kazanıyor, gelişim gösteriyor. Yani cazibe sahibi iseniz her zaman kazanıyor ve gelişim olanakları bulabiliyorsunuz. Erzurum'da bunu yapmaya çalışıyoruz.

Tarım, hayvancılık ve turizm gibi sektörel alanlara cazibe kazandırarak Erzurum'un gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz."

Sekmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında kente geleceğini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Sekmen, Erzurum, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti Son Dakika! Bolu Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bütün köye sıçradı Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Taksicilerin yolcu alma kavgası kanlı bitmişti: İşlenen cinayet kamerada Daha büyük bir acı yok! Otomobilin arkasında duran oğlunu fark etmeyerek 25 metre sürükledi Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı Karantinada olması gereken kişilerin başkalarının HES koduyla İBB tesislerinde futbol oynadığı ortaya çıktı         
14:38
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Hollandalı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir         
13:55
Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım         
13:12
Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz         
12:42
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu         
08:14
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti         
22:21
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil         
20:11
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 16:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutlar hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei