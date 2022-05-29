Polis aranan suçlulara yönelik operasyon yaptı - Son Dakika
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Polis aranan suçlulara yönelik operasyon yaptı

29.05.2022 11:20
Polis aranan suçlulara yönelik operasyon yaptı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 29 şahıs gözaltına alındı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 29 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda; Kasten Öldürme suçundan 30 Yıl 16 ay 20 Gün hapis cezasına hükümlü Abdulgani K.; Birden Fazla Kişi ile Birlikte Gece Vakti Yağma suçundan 23 Yıl 25 Gün hapis cezasına hükümlü Reşit Ö.; Kasten Öldürme suçundan 19 Yıl 8 Ay hapis cezasına hükümlü Hanifi E. ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ve tüzel kişilerin aracı olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından 12 Yıl 4 Ay hapis cezasına hükümlü Kadir Y. isimli şahıslar yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi.

Ayrıca; 1-5 yıl arası hapis cezasına hükümlü 12 şahıs, 1 yıl altı hapis cezasına hükümlü 6 şahıs, İfadesi bulunan 7 şahıs yakalanarak toplam 29 şahsın adli mercilere intikalleri sağlanarak 22 şahıs tutuklandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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