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Erzurum'da ki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

1 saat önce

Erzurum'da ki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldiERZURUM - Erzurum-Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve çocuğu ölürken, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da ki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

ERZURUM - Erzurum- Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve çocuğu ölürken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası anne Leyla Tunç ile kızı Elif Ebrar Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, 12.30 sıralarında Erzurum kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sabri Tunç ile eşi Zeytin Tunç, torunları ve geliniyle birlikte asker oğlunu Erzincan'a götürdü. Aile oğlunu Erzincan'daki askeri birliğe teslim ettikten memleketleri Ağrı'ya dönüş sırasında trafik kazası geçirdi. Mehmet Sabri Tunç idaresindeki 41 ACG 366 plakalı otomobil Erzurum-Pasinler karayolunda sürücünün uyuması sonucu toprak yoldaki taşa vurarak takla attı.

Trafik kazasında asker eşi Leyla Tunç kaza yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Sabri Tunç, Zeytin Tunç ve torunları Meryem ile Elif Ebrar Tunç yaralandı. Yaralılar Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Elif Ebrar Tunç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum'da ki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:10 Kaynak: İHA
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