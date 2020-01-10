Erzurum'da kırağı sonrası görsel şölen - Son Dakika

Erzurum'da ağaçlara düşen kırağı izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.



Gece saatlerinde eksi 15 dereceyi gören Erzurum'da yol kenarlarındaki ağaçlara düşen kırağı adeta görsel bir şölen oluşturdu. Oluşan doğa güzelliğini yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Vatandaşlar, "Yoldan geçerken bu manzarayı gördük. Adeta masallardaki gibi. Kırağı düşen ağaçlar güzel görüntü oluşturuyor, bizde bu durumu değerlendirip birkaç fotoğraf çekildik" dediler.



Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 15, Ardahan'da 9, Ağrı'da 18, Kars'ta 17, Erzincan'da 4 ve Iğdır'da 1 derece olarak ölçüldü. Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - ERZURUM