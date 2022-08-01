Kiraladığı araçta uyuşturucu ile yakalanan uzman çavuştan "kullanıldım" savunması

Erzurum'da, kiraladığı araçta 10 kilo 50 gram uyuşturucu ile yakalanan uzman çavuş ile araçta bulunan kişi hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ile adli para cezası talep edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Şubat'ta Erzurum- Erzincan kara yolundaki bir uygulama noktasında durdurulan araçta 10 kilo 50 gram esrar ile yakalanan tutuklu sanıklar uzman çavuş Mesut A. ve Dilara D. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kontrol amaçlı durdurulan araçta, sanıkların tedirgin hareketlerde ve çelişkili beyanlarda bulunmaları üzerine suç unsuru bulunabileceği değerlendirilerek ekiplerce narkotik dedektör köpeği "Eris" ile araçta arama yapıldığı ve bagajda bulunan valiz ve çanta içerisinde 10 parça halinde 10 kilo 50 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık Mesut A, aracı Karadeniz ve Doğu Anadolu turu yapmak amacıyla İstanbul'dan kiraladığını belirtti.

Birlikte yola çıktığı Dilara D'yi 7-8 aydır tanıdığını ve onun sevgilisi B.A'yı görmek için önce Van'a gittiklerini anlatan Mesut A, "11 Şubat'ta akşam B.A. ile buluştuk, yemek yedik ve sohbet ettik. Dilara D. ile B.A. ayrıldı, üzerimde yeteri kadar nakit olmadığı için araçta yattım." ifadelerini kullandı.

"Asker olduğumu bildiği için beni kullandı"

Mesut A, B.A'nın Başkale ilçesine hem gezmek hem de akrabalarını görmek için kendisine "gidelim" dediğini belirterek, şu savunmayı yaptı:

"Dilara D. ile ben, B.A. ise farklı bir araçla ilçeye gittik. B.A'nın kullandığı aracı İstanbul'dan ben kiralamıştım. Telefonun çekmediği bir köye götürdü. Köyde kendisini kaybettik, geri dönmeye karar verdik. Telefonun çektiği anda arayıp beklememiz gerektiğini söyledi. Van'a birlikte döndük. Trabzon'a gitmek üzere hazırlanırken sırt çantası ve poşetle geldi. Çantada kıyafetlerini göstererek aracıma atabileceğini sordu. Kendisine güvendiğim ve aklıma kötü bir şey gelmediği için kabul ettim. Aracına neden koymadığını düşünmedim, tanıyor ve güveniyordum. Yola çıktıktan sonra Dilara D'yi arayarak polis tarafından alındığını söyledi, sonrasında kendisine ulaşamadık. Biz de Trabzon'a gitmekten vazgeçip İstanbul'a doğru yola devam ettik. Erzurum'da, B.A'ya ait sırt çantası ve valizimin içerisindeki poşetten uyuşturucu çıktığını öğrendim. Bunlardan kesinlikle haberim yoktu. Asker olduğumu bildiği için uygulamalarda durdurulmam diye bu işe kalkıştığını düşünüyorum. B.A. bilgim dışında beni kullanmıştır."

Sanık Dilara D. ise ifadesinde, Mesut A'yı 4 aydır tanıdığını ve onun aracılığıyla B.A. ile tanışıp sevgili olduklarını ifade etti.

Gezmek ve sevgilisini görmek için Van'a gittiklerini anlatan Dilara D, "Van'da merkez haricinde bir yere gitmedik. Van'dan ayrılırken Mesut A. ile bir yerde yemek yedik. Mesut A. dışarıda telefonla görüştükten sonra B.A. ile geldi. Bir süre sonra İstanbul'a gitmek üzere Mesut A. ile hareket ettik. Amacımız Van'a gidip İstanbul'a dönmekti, başka bir yere gitme planımız yoktu. Araçtaki büyük valiz ve sırt çantasından bilgim yoktu. Van'dan gelirken Mesut A. bu çantayı bagaja koydu. Yolculuğa Mesut A'ya güvenerek çıktım, jandarma olduğu için güveniyordum. Uyuşturucudan haberim yoktur, kime ait olduğunu bilmiyorum." şeklinde kendini savundu.

Sanıkların kullandıkları telefon hatlarına ilişkin düzenlenen HTS raporlarına yer verilen iddianamede, Mesut A. ve Dilara D. ile B.A'nın kendi aralarında irtibat ve ortak baz bilgilerinin bulunduğu, Mesut ile Dilara'nın İstanbul'dan çıkarak 11 Şubat'ta Van'a geldikleri, 12 Şubat'ta 16.25 ila 22.10 arasında Van'ın Gürpınar tarafında oldukları, baz bilgileri incelendiğinde Mesut'un Başkale ilçesine gittiği, Dilara'nın ise merkezden ayrılmadıkları yönündeki ifadelerine rağmen üç şahsın da Gürpınar'a birlikte gidip geri döndüklerinin tespit edildiği anlatıldı.

"Van'a geliş amaçları, uyuşturucu madde nakletmek"

Tüm dosya kapsamında elde edilen delillerle ilgili iddianamede şunlar kaydedildi:

"Sanıklar her ne kadar ifadelerinde Karadeniz ve Doğu Anadolu turu yapmak ve Dilara D'nin sevgilisi B.A'yı görmek için Van'a gittiklerini beyan etmişlerse de Van'da sadece bir gece konakladıkları ve İstanbul'a doğru yola çıktıkları, seyahate çıkış sebeplerinin yanında İstanbul'dan Van'a geldikten sonra ertesi gün tekrar İstanbul'a dönmeleri, Mesut A'nın bir gece dahi konaklayacak parasının bulunmaması hususları göz önünde bulundurulduğunda sanıkların Van'a geliş amaçlarının İstanbul'a uyuşturucu madde nakletmek olduğu kanaatine varıldığı, ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve sanıkların idrar raporlarına göre uyuşturucu kullanmadıkları göz önünde bulundurulduğunda sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla İstanbul'a nakletmek suretiyle suçu işledikleri kanaatine varılmıştır."

İddianamede, sanıklar Mesut A. ve Dilara D. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ile 20 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor. Yakalama kararı çıkarılan B.A'nın dosyası ise ayrıldı.