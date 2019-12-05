Erzurum'da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası

Dadaşın Gönül Sesi Derneği'nde Erzurum Büyükşehir Dadaşlar Fasıl Ekibi müzik eşliğinde tel helvası çektiler. Fasıl ekibinden Fikret Şimşek ve Celil Kalkan, davetliler ile birlikte tel helvası yaptılar. Geleneklerin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen programda müzik eşliğinde oynayan dadaşlar gönüllerince eğlendi. - ERZURUM

Erzurum 'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası fasıl eşliğinde hazırlanması renkli görüntüler oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu