Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası
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Erzurum'da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası

6 saat önce

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası fasıl eşliğinde hazırlanması renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası, System.String[]

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası fasıl eşliğinde hazırlanması renkli görüntüler oluşturdu.


Dadaşın Gönül Sesi Derneği'nde Erzurum Büyükşehir Dadaşlar Fasıl Ekibi müzik eşliğinde tel helvası çektiler. Fasıl ekibinden Fikret Şimşek ve Celil Kalkan, davetliler ile birlikte tel helvası yaptılar. Geleneklerin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen programda müzik eşliğinde oynayan dadaşlar gönüllerince eğlendi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:17 Kaynak: İHA
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