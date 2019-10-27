Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı
Son Dakika Genel Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

1 saat önce

Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldıERZURUM - Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, kepçe yardımıyla mezar kazılıyor.

Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

ERZURUM - Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, kepçe yardımıyla mezar kazılıyor. Erzurum'da, toprağın bile donması nedeniyle bu sürede kullanılması için 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Bunun karşılığında Büyükşehir Belediyesi kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi.

Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetin çok doğru olduğunu ve bu kadar mezarın hazır hale getirilmesinden memnun olduklarını söyledi.

Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:40 Kaynak: İHA
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Erzurum'da kışın kazılması zor olan mezarlar hazır hale getirildi
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