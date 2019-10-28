Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı
Son Dakika Güncel Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

24 dakika önce

Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle mezarların güçlükle kazıldığı Erzurum'da, 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.

Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle mezarların güçlükle kazıldığı Erzurum'da, 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi. Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetin çok doğru olduğunu ve bu kadar mezarın hazır hale getirilmesinden memnun olduklarını söylediler.

(İHA)

Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zabıta düğmeye bastı! 400 kilo kaçak et ele geçirildi
İngiltere'de 39 cesedi taşıyan şoförün yargılanmasına başlandı Bunu da gördük! YPG'li teröristbaşı Mazlum Kobani, DAEŞ Sözcüsü Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu Garanti BBVA'dan siber saldırı açıklaması: Yurt içindeki erişim aksaklığı büyük ölçüde giderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 15:49:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]