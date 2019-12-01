Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kış lastiği uygulaması yapıldı
Son Dakika Güncel Erzurum'da kış lastiği uygulaması yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da kış lastiği uygulaması yapıldı

6 saat önce

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı.

Erzurum'da kış lastiği uygulaması yapıldı, System.String[]

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başladı. Erzurum'un Horasan İlçesinde de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde Horasan İlçe Jandarma Trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven


içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla kış lastiği uygulaması yaptı. Horasan- Ağrı D-100 karayolunda bulunan Dellal kontrol noktasında durdurulan ticari araçlarda yapılan kontrollerde kış lastiklerinin diş ölçümleri yapıldı. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendiren ekipler, kurallara uymayan araç sahiplerine cezai işlem uyguladı.


Kış lastiği kullanma zorunluluğunun Erzurum Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda 1 Aralık tarihinde başladığı ve 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağı, denetimlerin ise aralıksız süreceği belirtildi. - ERZURUM

Erzurum, Horasan, Türkiye, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Egzoz ölçümünde yeni dönem yılbaşında başlıyor! Ölçüm yaptırmayanlara 1895 lira ceza kesilecek
Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi Ekmekte pes dedirten skandal! 17 lira ucuz diye yemlik buğday kullanıyorlar Son dakika: Erdoğan ile AB Komisyonu'nun yeni Başkanı arasında kritik görüşme: Türkiye'nin üyelik süreci ele alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 19:36:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kış lastiği uygulaması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]