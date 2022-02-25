Erzurum'da 'Kış Tatbikatı 2022'nin provası yapıldı - Son Dakika

ERZURUM'un Konaklı Kayak Merkezi'nde, AFAD Başkanlığı koordinesinde, pazar günü yapılacak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da izleyeceği 'Kış Tatbikatı 2022'nin provası gerçekleştirildi.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikatın provasına Türkiye'nin 41 ilinden AFAD ekibi ile 'Türkiye Afet Müdahale Planı'na dahil olan Kızılay, UMKE, JAK ve itfaiye gibi kamu kurum ve kuruluşları katıldı. Fırtınanın etkili olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulduğu tatbikat alanında senaryo gereği dağda yürüyüş yapan 10 kişilik ekibin üzerine çığ düştü, 3 kişi çığ altında kaldı. Kurtulanlardan biri, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. AFAD, Konaklı Kayak Merkezi'ndeki ekibi, olay yerine gönderdi. Bölgeye intikal eden Jandarma Arama Kurtarma ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi de elektrik kesintisi nedeniyle telesiyejde mahsur kalanları kurtardı. Dağın öbür tarafında mahsur kalanlar da yine kurtarma timleri tarafından paletli kar üstü araçlarla alındı. Çığ alanı da arama kurtarma köpeğiyle aranarak yaralılara ulaşıldı. Kar altından çıkarılanlar UMKE ekiplerince JAK timlerine ve onlar da kar üstü araçlarla ambulansa götürüldü. Yaklaşık 3 saat süren tatbikatın provası soğuk ve tipiye rağmen tamamlandı.