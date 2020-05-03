Erzurum'da kısıtlamanın 2 gününde 77 kişiye 130 bin lira ceza - Son Dakika

ERZURUM'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde 77 kişiye toplam 130 bin 687 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması olan kentler arasında yer alan Erzurum'da, polis ve jandarma denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Marketlerin açık olduğu Cuma günü alışverişe çıkan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran güvenlik güçleri, kısıtlamanın ilk 2 gününde yasağa uymayanlara da göz açtırmadı. Valilikten yapılan açıklamada kısıtlamanın olduğu ilk 2 günde 77 kişiye 130 bin 687 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yer alan ilimizde son iki günde yasağa uymayan şahıslara yönelik; İl Emniyet Müdürlüğü'nce 65 kişiye 109.435 TL, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 12 kişiye 21 bin 252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Toplamda 77 kişiye 130 bin 687 TL idari para cezası kesilmiştir." Açıklamada ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gereken destek ve yardımın yapıldığı da belirtildi.