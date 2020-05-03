Son Dakika › Güncel › Erzurum'da kısıtlamanın 2 gününde 77 kişiye 130 bin lira ceza - Son Dakika
Erzurum'da kısıtlamanın 2 gününde 77 kişiye 130 bin lira ceza
6 saat önce
Erzurum'da kısıtlamanın 2 gününde 77 kişiye 130 bin lira cezaERZURUM'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde 77 kişiye toplam 130 bin 687 lira para cezası kesildi.
Erzurum'da kısıtlamanın 2 gününde 77 kişiye 130 bin lira ceza
ERZURUM'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk 2 gününde 77 kişiye toplam 130 bin 687 lira para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması olan kentler arasında yer alan Erzurum'da, polis ve jandarma denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Marketlerin açık olduğu Cuma günü alışverişe çıkan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran güvenlik güçleri, kısıtlamanın ilk 2 gününde yasağa uymayanlara da göz açtırmadı. Valilikten yapılan açıklamada kısıtlamanın olduğu ilk 2 günde 77 kişiye 130 bin 687 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında yer alan ilimizde son iki günde yasağa uymayan şahıslara yönelik; İl Emniyet Müdürlüğü'nce 65 kişiye 109.435 TL, İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise 12 kişiye 21 bin 252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Toplamda 77 kişiye 130 bin 687 TL idari para cezası kesilmiştir." Açıklamada ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara gereken destek ve yardımın yapıldığı da belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:23 Kaynak: DHA
Son Dakika Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz