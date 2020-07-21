Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlıya "konutunu terk etmeme" cezası. - Son Dakika

Erzurum'da tartıştığı kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen kişi, "konutunu terk etmeme" koşulu koyularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada, Palandöken ilçesi Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi yakınında V.B'nin kız arkadaşı K.T'yi dövdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen V.B'yi yakaladı.
Yenişehir Polis Merkezi'ne götürülen V.B, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan V.B, cumhuriyet savcısına verilen ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemece V.B, "konutunu terk etmeme" koşulu koyularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayda mağdur K.T'nin şüpheli V.B'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.