Erzurum'da kız arkadaşlarına laf attığı iddia edilen kişi bıçaklandı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da kız arkadaşlarına laf attığı iddia edilen kişi bıçaklandı, hayatını kaybetti

Erzurum'da kız arkadaşlarına laf attığı iddia edilen kişi bıçaklandı, hayatını kaybetti

23.06.2023 11:05

Erzurum'da Yalçın Çakıloğlu, kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Çakıloğlu, kendini savunmak için bıçağı savurduğunu söyledi. Kanbur'un poliste 37 suç kaydı bulunuyor.

ERZURUM'da Yalçın Çakıloğlu (21), kız arkadaşlarına laf attığını iddia ettiği Ramazan Kanbur'u (34) karnından ve boynundan bıçakladı. Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Yalçın Çakıloğlu'nun ise ifadesinde, "Yanımdaki kız arkadaşlarıma laf atıp, bize saldırdı. Kendimi savunmak için bıçağı savurdum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Haziran saat 22.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşandı. Yalçın Çakıloğlu; Faruk K. (19) ve yanındaki kız arkadaşları G.D. (19), R.A. (20), Y.Ö. (16) ve H.Ç. (22) ile yolda yürürken yanlarından geçen Ramazan Kanbur, iddiaya göre arkadaş grubuna laf attı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Yalçın Çakıloğlu, elindeki bıçakla Ramazan Kanbur'u karnından ve boynundan yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanbur, ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı o anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın ardından arkadaşı Faruk K. ile kaçan Yalçın Çakıloğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından iki arkadaş, adliyeye çıkarıldı. Faruk K., adli kontrolle serbest kalırken, mahkeme tarafından 'kasten adam öldürme suçu'ndan tutuklanan Yalçın Çakıloğlu'nun ifadesinde, "Kız arkadaşlarımla Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek Mahallebaşı semtine kadar geldik. Kaldırımda yürürken kız arkadaşlarıma laf attı. Yaşanan tartışma sonrası elimdeki bıçağı kendimi savunmak amacıyla savurdum. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Ramazan Kanbur'un ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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Kazım Karabekir, 21 Haziran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da kız arkadaşlarına laf attığı iddia edilen kişi bıçaklandı, hayatını kaybetti - Son Dakika


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