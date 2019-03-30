Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Koç Gibi Organizasyon

Erzurum'da Koç Gibi Organizasyon

9 dakika önce

Erzurum Ülkü Ocakları'nda çeşitli kademelerde görev yapmış olan Yusuf Koç, Ülkücü camianın ileri gelenleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i bir araya getirdi.

Erzurum'da Koç Gibi Organizasyon, System.String[]
Erzurum Ülkü Ocakları'nda çeşitli kademelerde görev yapmış olan Yusuf Koç, Ülkücü camianın ileri gelenleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i bir araya getirdi.

Organize ettiği programla Erzurum'da Ülkücü camianın ileri gelenleri ve tanıdık isimleriyle Başkan Sekmen'i buluşturan Yusuf Koç, "Bize birlik ve beraberlik yakışır. Bizim davamız Hakk davasıdır, milletin davasıdır" dedi.

Her Ülkücünün Cumhur İttifakı'nın ruhunu özümsediğini ve bu doğrultuda bir duruş sergilediğini anlatan Yusuf Koç, "Bize de bu ruhu diri ve sürekli ayakta tutmak düşer. Bu bağlamda Ülkücü camiamızın önde gelen isimlerini Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'le bir araya getirdik, görüş alışverişinde bulunduk, birlik ve beraberliğimizi perçinledik" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, söz konusu organizasyonu dolayısıyla Yusuf Koç'a teşekkür ederek, "Bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hiç kimse bozamayacak" ifadesini kullandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel
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