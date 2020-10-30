Erzurum'da köfteci olarak tasarlanan midibüs ilgi görüyor - Son Dakika

Erzurum'da bir midibüste köftecilik yaparak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Hacı Tahtakıran'ın ekmek teknesi görenlerin ilgisini çekiyor.

Erzurum Şehir Hastanesinin karşısındaki boş arazide konuşlandırdığı midibüste köfte yapıp satan Tahtakıran, hastane personelinin yanı sıra üniversite öğrencileri ve yoldan geçenlere midibüsünde kurduğu tezgahta köfte yapıyor.

Hem midibüsün içinde hem de dışındaki taburelerde müşterilerine köfte ekmek satan Tahtakıran'ın köfteci şeklinde tasarladığı midibüsü de görenlerin ilgisini çekiyor.

Köfteci Hacı Tahtakıran, AA muhabirine, 34 yıl yaptığı kamyonculuğu bıraktıktan sonra aldığı aracın içini köfte tezgahına çevirdiğini, bu şekilde ailesinin geçimini sağladığını söyledi.

Tahtakıran, "Hayat şartları yüzünden kamyonculuktan ekmek kazanamaz hale geldim. Bu yüzden batıda bu işi gördüğüm için aklıma ilk gelen bu oldu ve bir şekilde ekmeğimi kazanırım diye bu işe başvurdum." dedi.

Midibüsle köftecilik yapmak için belediyeden gerekli izinleri aldığını anlatan Tahtakıran, "5 nüfuslu bir aileyim. Evim, sigortam ve emekliliğim yok, gelirim sadece bu iş. Buradaki kazancımla ailemi geçindiriyorum, çalışmazsam ekmek kazanamam." diye konuştu.

Tahtakıran, köftesini yiyenlerin bir kez daha geldiğini sözlerine ekledi.