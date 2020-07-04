Erzurum'da kök hücre bağışı yöresel şarkılar eşliğinde yapıldı - Son Dakika

Erzurum'da kök hücre bağışı yöresel şarkılar eşliğinde yapıldı

Erzurum'da, gönüllü donörlerden alınan kök hücre bağışı, yöresel sanatçıların söyledikleri şarkılar eşliğinde yapıldı.

Erzurum'da, gönüllü donörlerden alınan kök hücre bağışı, yöresel sanatçıların söyledikleri şarkılar eşliğinde yapıldı.

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Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan Türk Kızılay kan bağışı tırında, kök hücre bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara yetkili personel tarafından bilgi verilerek kanları alındı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yerel sanatçılar da müzik eşliğinde vatandaşları kök hücre bağışına davet etti.

Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Personeli Mustafa Ünver, 2016'dan itibaren "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında 81 ilde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda 2014'ten beri kök hücre bağışçısı kazandırıldığını anımsatan Ünver, "Bu kapsamda gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte, Türkiye ve dünyada kök hücre bekleyen hastalara uygun bir bağışçı adayı bulmak adına bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Dün itibariyle 85 bağışçı elde ettik. Bugün de 30'u buldu ve bu çalışmamız sürecek. Halkımız kan bağışı konusunda yeterli duyarlılığı gösteriyor. Zaten bizim de amacımız onların bilincini bir nebze olsun ortaya çıkarabilmek." diye konuştu.

Ünver, yürütülen proje hakkında, şunları kaydetti:

"Biz ilk önce bağışçı olmak isteyenleri bilgilendiriyoruz, kök hücre sürecini anlatıyoruz. Daha sonra bağışçı olmak isteyen varsa aynı kan bağışındaki gibi kök hücre formunu dolduruyorlar. Sonra biz bu kişiden 3 tüp kan bağışı alıyoruz. Yapılan incelemede alınan örnekler 5-10 yıl sonra herhangi bir uyum söz konusu olduğunda kendilerine dönüyoruz. İkinci kez kan örneklerini alıyoruz. Daha sonra bağışçı sağlık taramasından geçtikten sonra kök hücre bağışı yapıyor. Kök hücre vermek aynı kan bağışına benziyor. Farkı kan bir cihaza girer, burada 2-3 dakika cihazda ayrıştırma işlemi yapılır, sonra o kanı vücudumuza geri verir. İşlem 2 saat sürer. Bu anlamda bir hastanın umudu ve yarını olabilmek için her zamanki hassasiyeti bekliyoruz."

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda öğretmen ve öğrencilerden oluşan gönüller, vatandaşlara broşür dağıtarak kök hücre hakkında bilgi vererek, bağışta bulunmalarını istediler.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kök hücre bağışı yöresel şarkılar eşliğinde yapıldı - Son Dakika

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