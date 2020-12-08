Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erzurum'da zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim yapan komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum'da konuşlu 9'uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi" denildi. Paylaşımda, komandoların eğitimlerinden fotoğraflar da yer aldı.
ANKARA, -
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi - Son Dakika