Üye Girişi
Erzurum'da korkunç kaza! İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı - Son Dakika

Erzurum'da korkunç kaza! İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı

13.06.2021 10:00

Erzurum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Hafif ticari araç demir yığınına dönüşürken, araçtaki yolculardan bazıları kazada yola savruldu. Can pazarının yaşandığı olayda 2 yaşındaki bebek ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, talihli bebeğe yoldan geçen bir kadın sahip çıktı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtindeki belediye hizmet binası önünde E 80 karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen kazada Erzincan'dan Erzurum istikametine giden otomobil, iddiaya göre Dadaşkent istikametinden gelen ve kavşaktan kontrolsüz şekilde ana yola çıkan hafif ticari araçla çarpıştı.

YOLA SAVRULDULAR

Kazanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarparak durdu, içindeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Hurdaya dönen hafif ticari araçta ise sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının kaza sırasında çarpışmanın şiddetiyle araçtan karayoluna savruldukları öğrenildi. Araçta annesinin kucağında bulunan bebek ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı: 10 yaralı

FEYZA BEBEK KAZAYI BURNU BİLE KANAMADAN ATLATTI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarını yaşandığı kazada sıkışan bir kişi ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların da yardımıyla çıkarıldı. Annesi ve yakınları yaralı olmasına rağmen kazayı burnu bile kanamadan atlatan bebek Feyza Bilir'e ise yoldan geçen bir kadın sahip çıktı. Bebeği kucağına alarak uzun süre ilgilendi.

İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı: 10 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Hafif ticari araçta yaralanan Ramazan Bilir, Şahin Bilir, Şükran Bilir, Hatice Bilir, Arif Çerez, Dilek Çerez ve Mehmet Akif Çerez'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar, bebekle birlikte Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı: 10 yaralı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Otomobilde bulunan 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandıkları belirlendi. Karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik akışı ise kaza yapan araçların çekilip, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Erzurum'da korkunç kaza! İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı

Erzincan, Otomobil, Erzurum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da korkunç kaza! İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar 11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı 11:32 Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti 11:03 Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti
Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu 10:23 Tüm dünya hayran kaldı! Arkadaşının dilini yutmasını engelleyen Kjaer, herkesin kaptanı oldu Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti 09:25 Hafif ticari aracın çarptığı iki öğretmen hayatını kaybetti Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi 09:18 Son Dakika! 40 yaş ve üstü vatandaşlar, bu sabahtan itibaren aşı programına dahil edildi
Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu 23:19 Ömer Üründül bildiğiniz gibi! Canlı yayında yaptığı kaleci yorumuyla gündem oldu Tepki çeken 17:44 Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık

Son Dakika Haberleri
11:55 Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor
11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu
11:37 Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri
11:31 Hırsızlık yapan kadın, yakalanacağını anlayınca jiletle kendini doğradı
11:16 Whatsapp'tan yeni sınırlama! Bir mesaj yalnızca 5 kere iletilebilecek
11:15 Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor
10:54 Şenol Güneş futbolculara patladı: Kaldırın artık şu başınızı
10:48 Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı
10:41 Canlı yayında tepki çeken aşı sözleri! Prof. Dr. Ersan Şen: Asker zoruyla yapılsın, olmayan hapse atılsın
10:41 Cinsiyeti öğrenildi! Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk çiftinin kız bebekleri olacak
Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor Yaprağı meyvesinden daha pahalı! Kahta'nın kilosu 45 liradan alıcı buluyor         
11:55
Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri         
11:38
Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor Acun Ilıcalı'dan dev adım! Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor         
11:15
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı! CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı         
10:49
Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı Çin savaş alanına döndü! Doğal gaz patlamasında: 12 ölü, 138 yaralı         
10:09
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak Marmara'yı esir alan deniz salyasının yararı ortaya çıktı! Yaralara merhem olacak         
20:54
Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler         
16:01
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 11:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da korkunç kaza! İki aracın çarpışması sonucu can pazarı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement