Erzurum'da Kornavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Genel Erzurum'da Kornavirüs önlemi - Son Dakika

Erzurum'da Kornavirüs önlemi

6 saat önce

Erzurum'da Kornavirüs önlemi Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Erzurum'da Kornavirüs önlemi

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Çok sayıda vatandaşa hizmet veren Halk Otobüsleri ve otobüs duraklarında Koronavirüs hastalığına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına hızla devam ediyor.

Kentteki diğer kurumlar ise kendi sorumluluk alanlarında 'korona virüs' salgını sebebiyle, bünyesinde bulundurduğu mekanları rutin temizliğin yanı sıra dezenfektede yapıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Toplu taşımın yapıldığı otobüslerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, "Halkımızın sağlıklı ulaşım hizmetini sağlayabilmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Otobüslerimiz ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek virüse karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Erzurum'da Kornavirüs önlemi

Koronavirüs, Erzurum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:08 Kaynak: İHA
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