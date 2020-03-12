Erzurum'da Kornavirüsü önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da Kornavirüsü önlemi - Son Dakika

Erzurum'da Kornavirüsü önlemi

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Erzurum'da Kornavirüsü önlemi, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Çok sayıda vatandaşa hizmet veren Halk Otobüsleri ve otobüs duraklarında Koronavirüs hastalığına (COVID-19) karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına hızla devam ediyor.


Kentteki diğer kurumlar ise kendi sorumluluk alanlarında 'korona virüs' salgını sebebiyle, bünyesinde bulundurduğu mekanları rutin temizliğin yanı sıra dezenfektede ediyor.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Toplu taşımın yapıldığı otobüslerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, "Halkımızın sağlıklı ulaşım hizmetini sağlayabilmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Otobüslerimiz ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek virüse karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
17:32 ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması
17:32 İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü
17:32 Bilecik'te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı
17:32 Resulayn'da kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı
17:32 Tosya'ya 300 araçlık otopark inşa edilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:34:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da Kornavirüsü önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]