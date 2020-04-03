Erzurum'da korona virüsü tedbirleri - Son Dakika

Erzurum'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktalarında yapılan sağlık taramaları uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık taramaları sürdürülüyor. Kente giriş ve çıkış yapan araçlar polis ve sağlık ekipleri tarafından tek tek durdurularak vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Uzun kuyruğun oluştuğu sağlık kontrolünde vatandaşlara "evde kal" çağrılarını yineleyen ekipler, virüsten korunma konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.



Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından titizlikle uygulanmaktadır. Evinde kalarak tedbirlere uyan Erzurum halkına teşekkür ediyoruz. Evinde kalmaya devam et Erzurum." - ERZURUM