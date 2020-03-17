Erzurum'da "koronavirüs dezenfeksiyon timi" iş başında - Son Dakika
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Erzurum'da "koronavirüs dezenfeksiyon timi" iş başında

6 saat önce

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri, toplumun ortak kullandığı alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma yapıyor.

Erzurum'da

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri, toplumun ortak kullandığı alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışma yapıyor.

Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesince oluşturulan 30 kişilik ekip, özel araçlarla kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özel kıyafetli ve maskeli personel ile otobüs durakları, kurs merkezleri, otomatik para çekme makineleri, havalimanı, okullar ve tarihi Taşhan Çarşısı gibi vatandaşların yoğun kullandığı kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, ilaçlama ve dezenfeksiyonun önemine dikkati çekerek, "Toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan özel ya da kamu neredeyse bütün alanlar ekiplerimizce ilaçlanıyor." dedi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Sekmen, ekiplerin okul, kütüphane, cami, eğitim ve kültür merkezleri gibi bütün ortak kullanım alanlarını ilaçlayıp dezenfekte ettiğini anlattı.

Sekmen, kentteki dezenfeksiyon çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında değerlendiriyoruz. Her türlü teknik imkana sahibiz. Gerek toplu gerekse de bireysel tedbirler sayesinde bu süreci inşallah kazasız belasız atlatacağız. Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ve getirilen kurallara harfiyen uymalı ve üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeliyiz. Tehlike geçinceye ve bu virüs etkisini kaybedinceye kadar dişimizi sıkacak, günlük yaşam alışkanlıklarımızı geçici süreliğine değiştirmek zorunda kalacağız."

"Gerekmediği sürüce kalabalık ortamlara girmeyin"

Vatandaşları Kovid-19'a karşı uyaran Sekmen, gerekmediği sürece kalabalık arasına girilmemesi ve özellikle kişisel temizliğe ve hijyene özen gösterilmesinin önemine dikkati çekti.

Sekmen, hastalık belirtileriyle karşılaşılması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Virüsle mücadele edebilmenin ve onu etkisiz hale getirmenin yolu tedbir almak ve alınan tedbirlere de eksiksiz biçimde riayet etmekten geçiyor." ifadesini kullandı.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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