Erzurum'da "koronavirüs" dezenfekte timi iş başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da 'koronavirüs' dezenfekte timi iş başında - Son Dakika

Erzurum'da "koronavirüs" dezenfekte timi iş başında

6 saat önce

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri, toplu taşıma araçları, havalimanı, okullar, tarihi Taşhan Çarşısı gibi toplumun ortak kullandığı alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıyor.

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince oluşturulan özel dezenfeksiyon ekipleri, toplu taşıma araçları, havalimanı, okullar, tarihi Taşhan Çarşısı gibi toplumun ortak kullandığı alanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıyor.

Kovid-19'un ülkede görülmesinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesince oluşturulan 30 kişilik ekip, özel araçlarla kent genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özel kıyafetli ve maskeli personel ile otobüs durakları, kurs merkezleri, otomatik para çekme makineleri, havalimanı, okullar, tarihi Taşhan Çarşısı gibi vatandaşların yoğun kullandığı kamuya açık alanlar dezenfekte ediliyor.

Büyükşehir Beledeye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının önemine dikkati çekerek, "Toplu ulaşım araçları, otobüs durakları, dernekler, okullar, iş merkezleri ve ortak kullanılan özel ya da kamu neredeyse bütün alanlar ekiplerimizce ilaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Sekmen, dezenfeksiyon sistemine sahip araçlarla ekiplerin okul, kütüphane, cami, eğitim ve kültür merkezleri gibi bütün ortak kullanım alanlarını ilaçlayıp dezenfekte ettiğini aktardı.

Sekmen, kentteki dezenfeksiyon çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında değerlendiriyoruz. Her türlü teknik imkana sahibiz. Grek toplu gerekse de bireysel tedbirler sayesinde bu süreci inşallah kazasız belasız atlatacağız. Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ve getirilen kurallara harfiyen uymalı ve üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeliyiz. Tehlike geçinceye ve bu virüs etkisini kaybedinceye kadar dişimizi sıkacak, günlük yaşam alışkanlıklarımızı geçici süreliğine değiştirmek zorunda kalacağız."

"Gerekmediği sürüce kalabalık ortamlara girmeyin"

Vatandaşlara Kovid-19'a karşı uyaran Sekmen, gerekmediği sürece kalabalık arasına girilmemesini ve özellikle kişisel temizliğe ve hijyene özen gösterilmesine dikkati çekti.

Sekmen, hastalık belirtileriyle karşılaşması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Virüsle mücadele edebilmenin ve onu etkisiz hale getirmenin yolu tedbir almak ve alınan tedbirlere de eksiksiz biçimde riayet etmekten geçiyor." ifadesini kullandı.

Erzurum'da koronavirüs dezenfekte timi iş başında

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye         
16:00
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı. Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni koronavirüs tehdidi bitene kadar askıya aldı.         
15:53
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor         
09:36
Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak Kronik hastalığı bulunanların sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak         
09:21
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti         
07:58
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi         
23:51
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım         
22:57
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı         
22:19
Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi Antalyaspor, Sivasspor'u 1-0 yendi         
21:58
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı         
21:58
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 19:36:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da "koronavirüs" dezenfekte timi iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]