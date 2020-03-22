Erzurum'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Erzurum'da koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan 65 yaş ve üstü kişiler polis tarafından ikaz edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasının ardından Erzurum'da bu kurala uymayarak dışarı çıkanlar oldu.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Yakutiye Kent Meydanı olmak üzere kentin farklı noktalarında 65 yaş üstü kişilerin park, bahçe ve meydanlarda bulunduğu ihbarının gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, bu kişilerden bazılarını uyararak evlerine yönlendirdi, bazılarını da evlerine bıraktı.

Ekipler ayrıca, kentin farklı noktalarında mangal yakan kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bu kişileri uyararak evlerine gitmelerini sağladı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı bildirildi.

Erzurum'da koronavirüs tedbirleri

Erzincan, Erzurum, Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:05 Kaynak: AA

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