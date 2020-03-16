Erzurum'da "koronavirüs" tedbirleri ele alındı - Son Dakika
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Erzurum'da "koronavirüs" tedbirleri ele alındı

6 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Paniğe kapılmadan, hep beraber bu krizin üstesinden geleceğiz.

Erzurum'da

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Paniğe kapılmadan, hep beraber bu krizin üstesinden geleceğiz. Şehrimizde henüz pozitif vakaya rastlanmadı, bununla birlikte rastlanmayacağı anlamına gelmez. Sadece kent merkezinde değil, 20 ilçedeki hastanelerimizde steril alanlar oluşturduk. En kötü senaryoya hazırlıklı durumdayız." dedi.

Memiş, kamu kurum yetkililerinin katılımıyla Palandöken Kaymakamlığı salonunda düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin alınan tedbirler sayesinde komşu ülkelerle mukayese edildiğinde çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Tespit edilen vakalara rağmen bunların sayılarının sınırlı olduğunu ve bunlarla ilgili gerekli işlemlerin hemen başlatıldığını anımsatan Memiş, "Erzurum'da, Sağlık Bakanlığı koordinesinde bu virüsün yayılmasını engellemek için her türlü tedbiri almış durumdayız." diye konuştu.

Memiş, Erzurum'un koronavirüse ilişkin İstanbul, Adana ve Samsun ile beraber test yapan şehirlerden olduğunu aktararak, sağlık altyapısı çok iyi durumda olan Erzurum'da alınan tüm kararları eksiksiz uyguladıklarını dile getirdi.

Erzurum Havalimanı'na termal kamera kuruldu

Koronavirüs ortaya çıktıktan sonra bütün kurumlarda bilgilendirici çalışmalar yaptıklarını kaydeden Memiş, "Bu doğrultuda Erzurum Havalimanı'nda termal kamerayı faaliyete geçirdik. Havalimanımız aslında yurt dışı uçuşları için çok fazla kullanılmıyor. Buna rağmen biz yurt içi uçuşlarında bile vücut sıcaklığını yüksek ölçtüğümüz yolcuların gerekli sağlık tedbirlerinin alınması maksadıyla işlemler yapacağız. Orada özel oda ve müdahale edecek ekiplerin bulunacağı bir oluşuma gidildi." ifadesini kullandı.

Memiş, tüm kurumların yanı sıra okullar, camiler, toplu taşıma araçları ve ilgili tüm alanlarda dezenfekte işlemlerinin yapıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Saymış olduğumuz tedbirlerin hepsi dünyada pandemi olarak ilan edilen bu virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınmış tedbirlerdir. Bazı vatandaşlarımız çok rahat, hiç endişe etmiyor, kaygı taşımıyor. Kaygı duymamak çok iyi değil. Bununla beraber bazıları da o kadar kaygılı ve panik ki ruh sağlığı bozulmuş vaziyette hareket ediyor. Bu da doğru değil, bunun bir dengesi olması lazım. Tedbirlerin tamamı ülke genelinde virüsün yayılmaması içindir. Paniğe kapılmadan, hep beraber bu krizin üstesinden geleceğiz. Şehrimizde henüz pozitif vakaya rastlanmadı, bu rastlanmayacağı anlamına gelmez. Sadece kent merkezinde değil, 20 ilçedeki hastanelerimizde steril alanlar oluşturduk. En kötü senaryoya hazırlıklı durumdayız."

Memiş, Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı laboratuvarlarında çevre illerden gelen 200'ü aşkın numunenin incelendiğini ve bunların tamamında sonucun negatif çıktığını açıkladı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da adliyede tutuklu ve acil işlemler dışında vatandaşların katılımı ile gerçekleşen duruşma faaliyetlerinin iki hafta süreyle 27 Mart mesai bitimine kadar ertelendiğini bildirdi.

Koronavirüs, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:04 Kaynak: AA
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