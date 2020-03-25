Erzurum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri 5 kişiye, kuralı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametgahlarından dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, buna rağmen evlerinden çıkan 5 kişiye 392'şer lira ceza uygulandığı kaydedildi.

Bu arada, koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı tespit edilen kahvehaneyle ilgili de idari para cezası uygulandığı bildirildi.