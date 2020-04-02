Erzurum'da koronavirüsle mücadele kapsamında su sayaçları okunmayacak - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ev ve iş yerlerinin su sayaçlarını nisan ayında okumayacağını duyurdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent merkezindeki abonelerin sayaçlarının okunmayacağı ve su faturası bırakılmayacağı bildirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hem çalışanların hem de vatandaşların salgından korunması için bu uygulamaya gidildiği aktarılan açıklamada, ocak, şubat ve mart aylarının ortalaması alınarak kıyas yöntemiyle nisan ayının faturasının belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara fatura bedellerinin sms yoluyla bildirileceği, sms gelmeyen vatandaşların ise sayaç üzerindeki bilgileri WhatsApp ile bildirmesi istendi.

Ayrıca alınan kararın, salgın tamamen bitinceye kadar devam edeceği bildirildi.