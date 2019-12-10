Erzurum'da koruyucu aile farkındalık çalışmaları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruyucu aile bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi.



AÇSH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci başkanlığında düzenlenen toplantıya AÇSH İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda çalışan personel katıldı.



Ekinci, Erzurum'da koruyucu aile konusundaki farkındalığı artırmak için bilinçlendirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Çocukların yeterli sevgi alabilecekleri, gereksinimlerinin düzenli olarak karşılanabileceği sıcak aile ortamında yetiştirildiklerinde sağlıklı bireyler olabildikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuşkusuz anne ve babalar da çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için çaba harcarlar. Ancak yaşam her zaman düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazı aileler zihinsel, bedensel ya da psikolojik sorunlar veya ekonomik yetersizlikleri, boşanma, ölüm gibi sosyal sorunlar nedeniyle bütünlüklerini devam ettiremeyip, çocuklarının gereksinimlerini karşılayamaz hale gelebilmektedirler. Böyle durumlarda çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları, iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm dünyada korunmaya muhtaç çocuklar için en çok tercih edilen bakım çekli ülkemizde de olduğu gibi koruyucu aile bakımıdır. Koruyucu aile bakımının, çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psiko-sosyal gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından çok önen taşımaktadır' diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara koruyucu aile hakkında bilgiler verildi. Program sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı. - ERZURUM