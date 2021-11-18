Erzurum'da Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım ve servislerde yatanların çoğu aşısız - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun bakım ve normal servislerde tedavi görenlerin çoğunun aşısız olduğunu söyledi.

Başhekim Tör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 servislerindeki hasta sayısında bir dönem ciddi artış yaşandığını, şimdilik ise yoğunluğun olmadığını belirtti.

Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde salgın nedeniyle ciddi vaka artışlarının olduğunu, Türkiye'de ise izlenilen tabloya göre genel bir duraklama yaşandığını ifade eden Tör, şöyle konuştu:

"Biz tedbirlere devam ediyoruz. Şehir hastanesi olarak hem Kovid-19 hem de Kovid-19 dışı poliklinik, ameliyat, acil ve yoğun bakım hizmetlerimiz devam ediyor. Kovid-19 nedeniyle hastane yatışları nispeten azalsa da hem yoğun bakım hem de normal Kovid-19 servislerinde aşısız kesimlerin yoğunluğu mevcut."

Tör, salgın riskinin devam ettiğini belirterek, tedbirlere daha çok dikkat edilmesini istedi.

Hastanede Kovid-19 hastalarının tedavilerinin sürdüğünü anlatan Tör, "Yetişkin ve çocuk Kovid-19 hastaları açısından durağan haldeyiz. Kovid-19 servislerimize çok da fazla olmamak kaydıyla yatışlar devam ediyor. Vatandaşlarımıza rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyene dikkat edip mutlaka aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz." diye konuştu.