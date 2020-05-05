Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 işletme sahibine para cezası kesildi - Son Dakika

Çalışanları bone ile eldiven kullanmayan, poşette satılması gereken ekmekleri açıktan satan 2 fırın ve 4 manavın sahibine Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi.

İlçede denetimler yapan Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol görevlileri, 2 fırın ile 4 manavda, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 kapsamında alınan hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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