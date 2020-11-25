Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi

25.11.2020 19:31
Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi, System.String[]

Erzurum'un Oltu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 20 kişiye, 18 bin lira ceza kesildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 20 kişiye, 18 bin lira ceza kesildi.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde, halkın yoğun olarak bulunduğu caddeler ile duraklarda polis ekiplerince, sigara içme yasağının yanı sıra maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı denetlendi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın da katıldığı kontrollerde, vatandaşlar, kurallara uymaları konusunda ikaz edildi. Maske takmayan ve yasak olan alanlarda sigara içenlere de para cezası uygulandı.

Denetimlerde, bu kuralları ihlal eden 20 kişiye 18 bin lira ceza kesildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


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