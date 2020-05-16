Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye ceza - Son Dakika

Ayrıca kimlik taşımadıkları tespit edilen bu kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza uygulandı.

İlçe merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, sokakta keyfi dolaştıklarını tespit ettikleri 20 yaş altı 4 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.

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