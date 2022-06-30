Erzurum'da koyun otlatan çoban, kendisine saldıran beyaz ayıyı tüfekle vurmasına rağmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da koyun otlatan çoban, kendisine saldıran beyaz ayıyı tüfekle vurmasına rağmen hayatını kaybetti

30.06.2022 17:15

Erzurum'un Hükam köyünde koyun otlatan bir çoban, kendisine saldıran beyaz ayıya tüfekle ateş etti. Ayı, tüfekle vurulmasına rağmen yaralı halde saldırmaya devam etti. Olayda çoban da ayı da yaşamını yitirdi.

Hükam köyünde Çobanlık yapan 5 çocuk babası Fatih İlhan (44) dün öğle saatlerinde Vank deresinde koyunları otlatırken bölgede 'beyaz ayı' olarak bilinen ayı ile karşılaştı. Çoban kendisine saldıran beyaz ayıyı av tüfeği ile vurdu.

YARALI HALDE SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

Yaralı ayı çobana saldırmaya devam etti. Vücudunun muhtelif bölgeleri parçalanan çoban hayatını kaybetti. Yaralı beyaz ayı da bölgede dere içerisinde ölüsü bulundu.

YAKINLARI YETKİLİLERE HABER VERDİ

Çobandan haber alamayan yakınları ve komşuları durumu Jandarma ve AFAD'a bildirerek yardım istedi. Olur İlçe Jandarma ekipleri, Erzurum JAK ekipleri ve AFAD ekipleri çobanı bölgede aramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Gece görüşlü drone destekli bölgede geniş çaplı arama yapıldı. El fenerleri desteği ile kırsalda arama yapan ekipler gece yarısı Fatih İlhan'ın parçalanmış cesedine ulaştı. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sırasında çobana saldıran beyaz ayının da derede öldüğü belirlendi.

EKİPLER CENAZEYİ GÜÇLÜKLE ALDI

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemenin ardından çobanın cenazesi ceset torbasına konularak sarp kayalıklardan aşağıya indirdi. Bölge sarp kayalık olduğu için ekipler güçlükle olay yerine ulaşabildi. Helikopter ile alınacak cenaze otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine götürülecek.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Erzurum, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da koyun otlatan çoban, kendisine saldıran beyaz ayıyı tüfekle vurmasına rağmen hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da koyun otlatan çoban, kendisine saldıran beyaz ayıyı tüfekle vurmasına rağmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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