Erzurum'da Koyun Sürüsü Kar ve Tipiye Yakalandı...yaşadığı Zor Anları Çoban Böyle Anlattı
1 saat önce
Erzurum'da koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı.
Erzurum
'da koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı...Yaşadığı zor anları çoban böyle anlattı
ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinin yüksek kesimlerinde mezraya götürülen koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Erzurum'un Olur ilçesinin yüksek kesimlerinde köyden mezraya götürülen koyun sürüsü de kar ve tipiye yakalandı. Sibirya
'yı aratmayan görüntülerin yaşandığı güzergahta çobanlar zor anlar yaşadı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde koyun sürüsü kara gömülürken, videoyu çeken çoban da yaşadıkları zor anları anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:38 Kaynak: İHA
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