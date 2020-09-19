Erzurum'da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı tedbirleri - Son Dakika

Erzurum'da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı tedbirleri

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yarın yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.

Erzurum'da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı tedbirleri, System.String[]

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yarın yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "20 Eylül 2020 Pazar günü saat 10: 15'te (150 dakika) ÖSYM tarafından yürütülecek olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ve 20 Eylül Pazar günü saat 14: 45'te (120 dakika) KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Sınavı öncesi adayların her türlü müdahaleden uzak bir ortamda sınava girmelerinin son derece önemli olduğu, sınavın uygulanması esnasında, sınav binaları çevresinde meydana gelecek olan aşırı gürültünün bazı adayların dikkatini dağıtacağı ve başarısız olma endişesi ile heyecanlanmalarına sebep olacağı, bu durumdan etkilenen adaylarda ve ailelerinde çok büyük üzüntülere neden olduğu ÖSYM tarafından önemle vurgulanmaktadır" denildi.

Sınav esnasında sınav binaları çevresinde, güzergahlarında düğün konvoyu, inşaat çalışmaları, Pazar yerleri vb gibi gürültü oluşumunun yapılmaması gerektiğinden, vatandaşların bu hususlara önemle dikkat etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca sınava girecek olan şahısların yanında bluetooth kulaklık, kamera özellikli kulaklık, kalemler ile cep telefonu, tüketim maddeleri, çanta, kalem, silgi, küpe, kolye, broş vb takı, metal para, metal içerikli aksesuarlar ve eşyalarla kopya çekmeye elverişli cihazların sınav binasına girişi kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Sınava girecek adaylar yanlarında şeffaf ambalaj içerisindeki su ve alyans bulundurabileceklerdir" denildi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum'da KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı tedbirleri - Son Dakika

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