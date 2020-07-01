Erzurum'da kullanılmayan 5 katlı bina çöktü - Son Dakika

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.

İlçenin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan İlhami Akkuş'a ait bina, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede kullanılmadığı anlaşılan binanın çevresi polislerce güvenlik şeridine alınıp, vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.

Ardından AFAD görevlileri, her ihtimale karşın çöken binada arama yapmak için gerekli sessizliğin sağlanması sonrası arama kurtarma köpekleri ile bir süre enkazda arama yaptı.

Aramalar sonucu enkaz altında kalan ya da yaralanan kimse olmadığı belirlendi.

Binanın çökmesi sebebiyle çevredeki binalarda yaşayan bazı vatandaşlar da ekiplerce tedbiren evlerinden tahliye edildi. 5 yıl önce kentsel dönüşüm projesi sebebiyle boşaltıldığı öğrenilen binanın çökmesi dolayısıyla vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı.

Olay yerine gelen binanın sahibi İlhami Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burası 40 senelik bina, 5-6 sene önce yine bir çatlak oluşmuştu ve belediye tarafından kentsel dönüşüm kapsamına alınmıştı." dedi.

Akkuş, ilk çatlak oluştuktan sonra boşalttıkları binanın 5 yıldır boş olduğunu ifade etti.

"Deprem oluyor sandık"

Mahalle sakinlerinden Sait Çiğdem de yıkılan evin yan sokağındaki bir evde oturduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Saat 22.00 sıralarında evde otururken bir ses geldi. İlk başta korktuk, şaşırdık, ne olduğunu bilemedik ve sonra şiddetli gürültü devam etti, deprem oluyor sandık, çocuğu aldım dışarı çıkarken baktım sallanmıyoruz. Ben eşimi ve çocuğu evin önüne bırakıp yıkılan evin yanına geldim. Orada oturan birisi vardı, ona içeride birisi var mı diye sordum, 'kimse yok' dedi. Ben tekrar eve koştum baktım çöken binanın yanında 2 katlı bir ev var, çöken bina yüzünden onun duvarı da yıkılmıştı. O evde oturanlara ihtiyaçları karşılayacak malzemeler alıp onları evlerinden çıkardık. Çöken binanın etrafı toz dumandı, içeri girip 'kimse var mı' diye seslendik, ses gelmedi, sonra itfaiyeye haber verdik."

Çiğdem, 3 yıldır aynı mahallede oturduğunu ve çöken binaya giren çıkan kimseyi görmediğini anlatarak, enkaz altında kalan kimse olmadığını söyledi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.