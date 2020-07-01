Erzurum'da kullanılmayan 5 katlı bina tamamen çöktü - Son Dakika

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.

İlçenin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tamamen çöktü.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede kullanılmadığı anlaşılan binanın çökmesi sonucu şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.

Çöken binanın çevresinin polislerce güvenlik şeridine alınması sonrasında vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.

Binanın çökmesi sebebiyle çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar da ekiplerce tedbiren evlerinden tahliye edildi. 5 yıl önce kentsel dönüşüm projesi sebebiyle boşaltıldığı öğrenilen evin çökmesi dolayısıyla vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.