Erzurum'da Kur'an eğitimini tamamlayan miniklere mezuniyet töreni düzenlendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayan 4-6 yaş arasındaki çocuklar için yıl sonu mezuniyet programı düzenlendi.

Efkan Ala Kültür Evi İkizler Düğün Salonu'nda, İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Bilgi Evi ve Güllük Camisi'nde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında 1 yıl boyunca eğitim gören 109 çocuk için mezuniyet programı organize edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, miniklerin toplu olarak okudukları Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

İlçe Müftüsü Sinan Cansever, programda yaptığı konuşmada, hem 4-6 yaş Kur'an kursu hem de hafızlık kurslarına destek olanlara teşekkür etti.

Özellikle 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının öneminden bahseden Cansever, bu kursların yaş aralığı itibariyle çocuklara dini ve manevi değerlerin kazandırılmasında önemli olduğunu ve çocukların ahlaki eğitimine büyük katkı sağladığını söyledi.

Minik kursiyerlerce hazırlanan semazen gösterileri sunulan program, çocuklara mezuniyet belgesi verilmesiyle sona erdi.