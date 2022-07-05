Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı

05.07.2022 17:17
Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı

Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla yurt yöneticisi ve hizmetlinin 96 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum'da yatılı Kur'an kursunda 14 çocuğa yönelik şiddet iddiasıyla yurt yöneticisi ve hizmetlinin 96 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Çocuğa, kendini savunamayacak kişiye veya gebe kadına işkence yapmak" suçundan tutuksuz yargılanan yurt yöneticisi N.K. ile hizmetli U.G. taraf avukatları ile mağdur çocukların aileleri katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti.

Mağdur aileler ise çocuklarına yapılanlardan dolayı sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar N.K. ve U.G'nin tutuklanmasına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

YORUMLAR
500
Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsası Başkan Dal: 'En önemli hedefimiz transfer yasağını kaldırmak' Başkan Dal: 'En önemli hedefimiz transfer yasağını kaldırmak'
Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
16:59 61 yaşındaki Rus milyarder Yuri Voronova, evinin yüzme havuzunda kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 17:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kur'an kursunda çocuklara şiddet iddiasına ilişkin yargılamaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement