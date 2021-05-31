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ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ - Son Dakika

ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ

31.05.2021 10:52

ERZURUM son yılların en kurak mayıs ayını yaşıyor.

ERZURUM son yılların en kurak mayıs ayını yaşıyor. Geçen yıllarda metrekareye 72 kilogram yağış düşen Erzurum'a bu yıl 10 kilogram yağmur yağdı. Merkez ve ilçe mahallelerinde çiftçiler arazilerini yağmurlama sistemiyle sularken, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Kuşlu, şehirdeki kuraklığın afet gibi olduğunu söyledi.

Arazisinin yüzde 15,17'sinde tarım yapılan Erzurum, kurak geçen nisan ayından sonra mayıs ayında da beklenen yağışı alamadı. Uzun yıllar ortalaması metrekareye 56 kilogram olan nisan ayında bu yıl Erzurum'a 12 kilogram yağış düşerken, ortalama 72 kilogram olan mayıs ayında ise bu yıl yağış miktarı 10 kilogram olarak gerçekleşti. Son yılların en kurak günlerini yaşayan çiftçiler, ekili arazilerinin kurumasını önlemek için çareler ararken, Aşkale ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde yağmurlama sistemi kullanılmaya başlandı. Aşkale ilçesine bağlı Atlıkonak mahallesinde çiftçilik yapan Murat Üstün, 43 yaşında olduğunu böylesi bir kuraklığı hiç yaşamadıklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Kuşlu, Erzurum'da bu dönem hem kış hem de ilkbaharda yağışların azaldığını bildirdi. Kuraklıkla ilgili uzun yıllardan beri senaryolar üretildiğini vurgulayan Kuşlu, Kuraklıkla ilgili birtakım senaryolar var. Bunlar çok uzun yıllar öncesinden beri dillendiriliyor. İyimser senaryolar, kötümser senaryolar var. Fakat şu anda baktığımız zaman Erzurum için sanırım o kötümser senaryolardan bir tanesi yaşanıyor. Çünkü yağış trendine baktığınız zaman Erzurum uzun yıllar ortalamasının çok çok altında, yani 7'de 1'i kadar bir yağışı almış durumda. Erzurum'da uzun yıllar yağış ortalaması mayıs için söyleyeyim 72 kilogramdır, ama mayıs itibariyle baktığımızda 10 kilograma yakın bir yağış düştü. Bu da çok ciddi bir sorun. Erzurum'da vejetasyon dönemi mayıs ayı ile başlar. Özellikle Erzurum Ovası'nda mayıs ayının ortalarında ekime başlanır. Bu dönemde mutlaka toprak belli bir miktar nemli olmalı. Tohum ekildikten sonra mutlaka yağış beklentisi olur. Çünkü yağış, o çimlenme için gerekli nemi sağlar. Maalesef bu sene bu şekilde olmadı çok ciddi yağışta eksiklik var. Mutlaka bu eksikliğin de ikame edilmesi lazım onun da sulamayla başarılması gerekiyor diye konuştu.

'EYLEM PLANI HAZIRLANIP YÜRÜRLÜĞE KONULMALI'

Türkiye'deki bütün valiliklerin eylem planları yaptığını belirten Prof. Dr. Yasemin Kuşlu, şunları söyledi

Erzurum Valiliği'nin de böyle bir çalışması var. Mutlaka eylem planlarının hazırlanıp hemen yürürlüğe konulması gerekiyor. Erzurum'da maalesef kuraklık şu anda bir afet gibi gözüküyor. Şöyle söyleyeyim tohumu toprağa koyduktan sonra eğer onun yeterli nem ve sıcaklıkla çimlenmesini sağlayamıyorsanız, ondan sonra tarımsal üretim müthiş bir şekilde düşüyor. Yani burada tarımsal üretimi başlangıçtan itibaren engellenmiş oluyor. Erzurum'da normalde mayıs ayında yağışsız günler beklenir 2-3 gün sürede tohumlar ekilir. Sonrasında yağış düşer ve vejetasyon dönemi başlar. Ama bu sene böyle bir şey olmadığı için tohum ekildikten sonra sulama gerekiyor. Çiftçilerimiz de bunu yağmurlama sistemiyle yapmaya çalışıyor

ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ
ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ
ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ
ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ
ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ
ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ
ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ
ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ
ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erzurum, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM'DA KURAKLIK AFET GİBİ - Son Dakika


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