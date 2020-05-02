Erzurum'da kurallara uymayan petrol istasyonu ve 2 vatandaşa ceza - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde nöbetçi olmadığı halde satış yaptığı tespit edilen bir petrol istasyonuna ve iki vatandaşa para cezası uygulandı.

İlçede denetim yapan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapmasında denetimlerine devam ediyor.

Denetimler kapsamında ilçedeki bir petrol istasyonunda aracın yakıt aldığını gören ekipler, nöbetçi olmadığı halde satış yapan işletmeye 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan ilçede denetimlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise 2 vatandaşın keyfi olarak dışarı çıktığını tespit etti. Her iki vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası verildi.