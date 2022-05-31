Erzurum'da Kuran kursunda cinsel istismar davasında sanığa ilk duruşmada 119,5 yıl hapis

Palandöken ilçesindeki bir yatılı Kuran kursunda kalan M.K., ailesine yurtta belletmen olarak görev yapan Hakan Aslankafa'nın kendisini tehdit edip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile, 2 Aralık 2021'de Aslankafa hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Aslankafa'yı gözaltına aldı. Pedagog eşliğinde M.K.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Aslankafa, bir gün sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR BULUNMAKLA SUÇLANDI

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı başka dört çocuğun ise işkence gördüğü kurstaki gönüllü belletmen Aslankafa hakkında 'Çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı, hakaret, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, çocuğun cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

119 YIL HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Bugün saat 09.30'da 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına çocukların aileleri, avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, UCİM Genel Başkan Danışmanı Avukat Ayşegül Aydoğan ile çok sayıda avukat katıldı. Mahkemeye SEGBİS yolu ile katılan Aslankafa, suçunu itiraf ederek, kendisine karşı gelen çocuklara işkence ettiğini belirterek, Yaptım ama sayılarını hatırlamıyorum. Cinsel istismarda bulundum diye konuştu.

Gözyaşlarını tutamayan aileler fenalık geçirdi ve mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti, kapalı duruşma yapma kararı alarak aileler ve avukatlar dışında herkesi mahkeme salonundan çıkardı. Saat 16.00 sıralarında tamamlanan ilk duruşmada mahkeme heyeti kurs belletmen Aslankafa'ya 119 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

"TARİHİ KARAR"

Mahkeme sonunda adliye binası önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan şunları söyledi: "Onlar gittikleri kursta istismara uğradılar. Bu alçak insan tarafından sistematik bir biçimde, nitelikli cinsel istismara uğradılar. Bugün 4'üncü ağır ceza mahkemesi çocuklar için tek celsede tarihi bir karar verdi. Çocukların kılına dokunan onların canını yakan kim varsa ülkenin her yerinde hesap soracağız. Bu hepimizin üstüne konulmuş bir görevdir. Bu görevi de sonunu kadar götürüp istismarcıların kökünü kazıyana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

UCİM üyesi Avukat Hilal Genç ise "Bir çocuğumuz için 30 yıldan başladı cezalar ve toplamda sanık 119 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Bu şahıs çocuklardan uzak tutulacak. İnanıyoruz ki bu karar birçok kişiye örnek olacak, birçok çocuğumuzu cesaretlendirecek. Bugün o kursta belki konuşamayan birçok çocuğumuz var, çekinen çocuklarımız var. İnanıyoruz bu karar onlara cesaret verecek" diye konuştu.