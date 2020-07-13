Erzurum'da Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirler alındı - Son Dakika

Erzurum'da Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirler alındı

Erzurum'da, Kurban Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Erzurum'da, Kurban Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hijyen tedbirlerine uygun hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için il genelinde gerekli önlemler alındı.

Önlemler çerçevesinde belirlenen yerlerde kesilecek kurbanların her bir gün için oluşturulacak randevulu kesim bilgisini içeren liste kesim yerlerinin girişlerinde görünür şekilde asılacak.

Kurbanların kesim saati, kesimi yapacak işletme tarafından hizmet alacak kişiye mesaj yoluyla bildirilecek.

Bayramın ilk gününde yoğunluğun olmaması için gerekli tedbirler alınacak ve bayramın üç günü kesim işlemi yapan işletme tarafından randevular eşit şekilde verilecek.

Kurban kesimi yapacak işletmeler bu randevu bilgisi ile kesim yapılacak her gün içi oluşturdukları randevuyu bir gün önceden İl Müftülüğünce yürütülecek olan il ve ilçe kurban kesim hizmetleri komisyonuna bildirecek.

Kesim yerlerine gidecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak için hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecek.

Hisse başına parçalama işi, görevlendirilen kasaplar tarafından yapılacak bayram sürecinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapılmasına müsaade edilmeyecek ve kurban sahiplerince kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmasına müsaade edilecek.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen alanlar dışında çevre ve gürültü kirliliğine neden olacak yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesimine izin verilmeyecek.

Kurban Bayramı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirler alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:37 Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:16 Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı 17:57 Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:58 Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Avrupa Birliği, Ayaosfya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Nüfus müdürlüğünde, "Eşim koronavirüslü, size de koronavirüs hediye getirdim" diye bağırınca büyük panik yaşandı
18:16
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
17:57
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Bakan Soylu'nun talimatıyla yaşlıları dolandıran çete çökertildi: 17 gözaltı
16:58
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:59:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirler alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]