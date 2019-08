Erzurum'da Kurban Bayramı tedbirleri

Erzurum Valiliği'nce Kurban bayramı öncesi il genelinde bir dizi tedbir alındı.

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum ili mülki hudutları dahilinde Kurban Bayramı'nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesini sağlamak üzere, ilçe Kaymakamlıkları ve güvenlik birimleri ile ilgili tüm teşkilatlar tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu hükümleri ve ilgi tebliğ uyarınca bir dizi tertip ve tedbirlerin alındığı belirtildi.



Erzurum Valisi Okay Memiş imzasıyla alınan tedbirler şöyle;



"İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, 10 Ağustos 2019 Cumartesi günü sabahından itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle, huzur planlarını uygulamaya koyacaklar ve Emniyet - Asayiş tertip tedbirlerini, 15 Ağustos 2019 Perşembe günü sabahına kadar aksatmadan sürdüreceklerdir.



Havalimanı, otogar, üniversite kampüsleri, kayak merkezi ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak ve vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hale getirilecektir.



112 Acil Çağrı Merkezi, 122 AFAD Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 179 İl Güvenlik ve Kriz Merkezi (GAMER), 153 Alo Zabıta, 110 Yangın İhbar, 185 Su ve Kanalizasyon Arıza, 186 Elektrik Arıza, 187 Doğalgaz Arıza, 184 Sağlık Danışma telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat ve ihbar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir.



Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından özellikle kurban satışı yapılan yerler ile alış-veriş ve eğlence yerleri ile diğer umuma açık mahallerin denetimleri tefrik edilecek, ekipler marifetiyle etkin bir şekilde yapılacaktır.



İtfaiye, doğalgaz, su ve kanalizasyon arıza ekipleri, hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.



Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla, gerekli tedbirler önceden planlanacaktır.



İlçe Kaymakamlıklarınca, Mahalle Muhtarları ve diğer yetkililerin de katılacağı toplantılar düzenleyerek gelen - giden yabancıların takibi yapılacak ve ayrıca hayvan satışlarında tarafların kimlikleri belirlenecektir. Hayvanların her ne sebeple olursa olsun bulundukları mahalleden başka bir yere nakilleri menşe Şahadetnamesi Belgesi veya hayvan sevk pusulası ile yapılacaktır.



1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri çerçevesinde bölge dışında çalışmak veya hayvan ticareti yapmak üzere gelenlerin kimlik kayıt ve kontrollerinin yapılarak, aranan şahıslardan olup olmadıkları araştırılacaktır.



Menşe şahadetnamesi ve hayvan sevk pusulası ile küpelenen hayvanlardan pasaportu bulunmayan hiç bir hayvanın nakline müsaade edilmeyecek ve de mezbahalar tarafından kabul edilmeyerek, kesimleri de yapılmayacaktır.



Kurban satış ve kesim yerlerinin tesisi ile kurban atık ve çöplerinin toplanması için hazırlıklar ve denetimi Büyükşehir belediyesi ile kaymakamlıklar ve ilgili Belediyelerince yapılacaktır.



Hayvan Hırsızlıkları (ön keşif, çalma. pazarlama, kesme, işlemleri itibariyle ayrı ayrı gruplar ve ancak organize çalıştıklarında) yakalandığında mevzuatına uygun olarak değerlendirilecektir.



İl Afet ve Acil Durum Merkezi, Devlet Hastaneleri Acil servisleri, Toplum Sağlık Merkezleri ve Nöbetçi Eczaneler ile Haberleşme ve Elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hale getirilecektir.



Sosyal Hizmetler Kurumlarının vatandaşlar tarafından ziyaretlerine esas olmak üzere, gerekli tertip ve düzenlemeler Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlanacaktır."



Vali Memiş, "Erzurum'da Kurban Bayramı'nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesine esas olmak üzere, yukarıda belirtilen tertip ve tedbirlerin uygulanmasında her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesini, ilgi tebliğ de dikkate alınarak, başta ilgili Vali Yardımcısı olmak üzere ilçe Kaymakamları olmak üzere, güvenlik birimleri ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonu içerisinde gerekli çalışmalara başlamalarını, her kademedeki personelin üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmelerini ve uygulamanın birim üst yöneticileri tarafından da bizzat takibinin yapılmasını önemle arz ve rica ederim." dedi.



ŞEHİR İÇİ BÖLGE TRAFİK EKİPLERİ BAYRAM SÜRESİNCE GÖREV YAPACAK



Öte yandan Kurban Bayramının idrak edileceği, 10 - 15 Ağustos 2019 tarihleri arsında, şehir içi ve bölge trafik sorumluluk alanlarında yoğunluğun önemli oranda artış göstereceği değerlendirilerek halkın rahat, huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla, mevcut trafik tedbirlerine ek olarak, aşağıda belirtilen tertip ve tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyon ve işbirliğinde daha etkin, duyarlı ve kesintisiz bir şekilde uygulamaya konulacağı belirtildi.



Kurban Bayramı süresince, şehir içi ve bölge trafik birimlerimizin büro hizmetlerinde görevli personel, şehir içi ve şehirlerarası karayollarında trafiğin tanzimi ve denetimi ile görevli ekiplerimize takviye olarak görevlendirileceği belirtilen açıklamada, "Tatilin başlama ve bitiş günleri olan 10 - 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında, karayolu güzergahlarında ortalama her 30 kilometreye bir ekip düşecek şekilde görevlendirilmesi sağlanacak ve ayrıca karayollarının önemli kavşak, geçit ve kesişme noktalarında sabit ekipler konuçlandırılacak ve görevli araçlar hava karardıktan sonra tepe lambalarını mutlaka yanar durumda bulunduracaklardır.



Trafik hizmetlerinden sorumlu Emniyet ve Jandarma birim amirleri, bayram tatilinin özellikle başlangıç ve bitiş günlerinde, bizzat güzergahlarda bulunacak ve alınan tedbirleri denetleyerek gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır. Ayrıca, trafik personeline yukarıda belirtilen tarihler arasında zorunlu haller hariç izin verilmeyecek ve hiç bir gerekçe ile de başka işlerde görevlendirilmeyecektir.



Trafik personeli bayram tatili süresince, maç, konser toplantı gibi programlarda güvenlik nedeniyle görevlendirilmeyecek, gerektiğinde bu gibi etkinliklerde sadece trafik tanzimi ve denetimi amacıyla görevlendirilecektir.



Bayram tatili süresince, şehir içi ve şehirler arası yollarda görevlendirilen araçlarda akaryakıt kısıtlamasına gidilmeyecektir.



Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin; şoförün alkol durumu, taşımacılık yetkileri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları), zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri ile aracın fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek, arıza eksikliklerin tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Ayrıca, karayolu güzergahlarında ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait yol kenar denetin istasyonlarında da başta otobüs ve minibüsler olmak üzere tüm vasıtalar üzerindeki denetimlere ağırlık verilecektir.



Hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecektir.



Radarlı hız tespit ekipleri; özellikle hızdan kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde seyir halinde denetimlerini sürdüreceklerdir. Araç durdurmanın mümkün olmadığı veya risk oluşturduğu durumlarda denetimler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116. maddesine istinaden ihlalde bulunan araçlara tescil plakasına göre cezai işlem uygulamak suretiyle çevirme ekibi bulundurmaksızın gerçekleştirilecektir.



Özellikle gün batımı ve sabaha karşı yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı ile uzak yerden geldiği tespit edilen sürücülerin denetim noktalarında uyarılarak araçlarında inmeleri istenecek, görevlilerimizce aracın teknik şartlara uygunluğuna, belge ve plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda olup olmadığına, sürücülerin gerekli belgelerinin bulunup bulunmadığına yönelik kontrolleri yapılırken, sürücülerin uyku ve yorgunluğunun giderilmesi için yorgunluğu, uykusuzluğu veya süre ihlali tespit edilen sürücülerin Bölge Trafik Kuruluşlarımızda dinlenebilecekleri belirtilerek, araç sürücülerinin taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecektir.



Yol kullanıcıları üzerindeki algılama yakalama riskini artırmak amacıyla, trafik denetim hizmetlerinde görevli personelin en az % 10'u sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek, bu personel kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerinin tespiti yapılarak, güzergah üzerindeki çevirme ekiplerine bildirecek ve bu ekiplerce da gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.



Denetimler, trafik kontrolleri ve şerit daraltma yöntemlerine ilişkin yönerge esaslarına uygun olarak, yolda gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, kontrol noktasında önce yeterli mesafede ikaz ve işaret konularak, bulunması halinde ceplerinde, bulunmaması durumunda ise yolu aniden daraltmaksızın ve akan trafiği tehlikeye düşürmeksizin yapılacaktır.



Denetim amacıyla durdurulan araçların basit teknik muayeneleri de yapılacak, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp ve takmadıkları kontrol edilecek, takmayanlardan emniyet kemerini takmaları istenecek ve kendilerine gerekli bilgilendirmelerde bulunulacaktır.



İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde ve trafik yoğunluğunun önemli oranda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların (tır, kamyon tanker gibi) uygun yerlerde kısa süreler ile trafik akımı normale dönünceye kadar bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşmayacak şekilde belli zaman aralıklarıyla trafiğe çıkarılacaktır.



Arefe ve Bayram günlerinde vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaretlerde bulunacakları şehitlik ve mezarlık civarında trafik düzenini sağlamaya yönelik tedbirler alınacaktır.



Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın - yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşlarımızın zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır. Ayrıca, 155 ve 156 telefon hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme ve yardımların yapılması sağlanacaktır.



Görevlilerimiz; kılık ve kıyafetleri ile motor ve araçlarının temiz, düzenli ve bakımlı olmasına özen gösterecekler, sürücülere hitap ederken saygılı ve kararlı olacaklar, halkla ilişkileri zedeleyen hiç bir davranış ve tartışmaya girmeyeceklerdir" denildi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

