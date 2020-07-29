Erzurum'da kurbanlık satıcılarının tesis mutluluğu - Son Dakika

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, kurbanlık satıcılarının yüzünü güldürdü. 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş kapasiteli açık ve kapalı padok, 612 büyükbaş, 1100 küçükbaş barınabilecek ahır, 1300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik misafirhane, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi, polis ve zabıta karakolları, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, çay ocağı ve cami bulunan pazarda kurbanlıklarını satışa sunan besiciler yaşam şartlarından oldukça memnun.

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezine 10 kilometre mesafede yapılan ve yaklaşık 100 milyon liraya mal olan Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, kurbanlık satış yapan besicileri misafir ediyor. 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş kapasiteli açık ve kapalı padok, 612 büyükbaş, 1100 küçükbaş barınabilecek ahır, 1300 metrekare yem deposu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik misafirhane, 200 kişilik müzayede salonu, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi, polis ve zabıta karakolları, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, çay ocağı ve cami bulunan pazarda kurbanlıklarını satışa sunan besiciler, oluşturulan tesisten oldukça memnun olduklarını belirtti.