Erzurum'da kurbanlıklar koronavirüs tedbirleri kapsamında "randevu" ile kesilecek - Son Dakika

Erzurum'da kurbanlıklar koronavirüs tedbirleri kapsamında "randevu" ile kesilecek

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurbanlıklar, kesim yerlerinde randevu sistemiyle kesilecek.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurbanlıklar, kesim yerlerinde randevu sistemiyle kesilecek.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin muhtelif noktalarında kurban satış ve kesim alanlarının belirlenmesi, veteriner ve zabıta denetimleri ile mobil mezbaha ve ücretsiz şehir içi ulaşım hizmetlerine kadar birçok alanda özel tedbirler alındı.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nda herhangi aksaklıkla karşılaşmaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla planlanan tedbirler kapsamında, kurban ibadetinin usulüne uygun yapılması, salgın önlemleri, insan ve çevre sağlığı da ön planda tutuldu.

Belediye tarafından bu yıl da kurban satış ve kesim işlemleri için özel alanlar oluşturdu. Bu doğrultuda Ilıca Mahallesi'ndeki Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Pazarı ile Pasinler yolundaki Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı, kurban satış yerleri olarak belirlendi.

Kentin 7 ayrı noktasında mobil mezbaha sistemi kurulması için planlama yapıldı. Her biri 400 lira olmak üzere kurbanlarını mobil mezbahalarda kestirmek isteyen vatandaşlar için "Beyaz Masa"ya başvuru kolaylığı getirildi.

Belediye tarafından kurulacak mobil mezbahaların her birinde 8'i kasap, 3'ü yardımcı personel olmak üzere 11 çalışan görev alacak.

Kurbanlıklar randevu sistemine göre kesilecek

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bayram süresince Aziziye ilçesi Dadaşkent semti, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semti ve Araplar Düzü Caddesi, Palandöken ilçesi Yenişehir, Yıldızkent ve Kayakyolu semtleri ile Erzurum- Ağrı kara yolundaki Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi ve Canlı Hayvan Pazarı dışında kesim yapılmasına izin verilmeyecek.

Veteriner hekimler nezaretinde sürekli denetlenecek satış ve kesim yerlerinde, salgın tedbirleri en üst düzeyde tutulacak. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarca kurbanlık kesimi, sosyal mesafenin korunması ve temasın en aza indirilmesi amacıyla belirlenen saatlere göre randevu sistemiyle yapılacak.

Kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına sadece hisse sahipleri alınacak. Kurban sahiplerinin parçalama işlemi sırasında bir arada bulunmalarına izin verilmeyecek.

Bu tedbirlere uymayanlar hakkında ise idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan, kaçan kurbanlıkların yakalanması ile dilek ve şikayetlerin iletilmesi için belediye tarafından "444 16 25" ve "0442 342 32 15" numaralı telefonlardan ulaşılabilecek çağrı merkezi oluşturuldu.

Kurban Bayramı, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kurbanlıklar koronavirüs tedbirleri kapsamında 'randevu' ile kesilecek - Son Dakika
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